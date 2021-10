Diebstahl in Esslingen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Esslingen den Roller eines 16-jährigen Jugendlichen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.















Esslingen - Der Roller eines 16-jährigen Jugendlichen ist in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, im Asternweg in Oberesslingen gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das mit einem Lenkradschloss gesicherte schwarze Supermoto der Marke Malaguti, Typ XSM 125, mit dem amtlichen Kennzeichen ES - FY 9. Das Zweirad hat einen Zeitwert von etwa 2400 Euro. Hinweise werden an den Polizeiposten Oberesslingen unter Telefon 0711/310576810 erbeten.