Diebstahl in Esslingen: Unbekannter bricht Zigarettenautomat auf

1 Die Polizei ermittelt aktuell Sachschaden und Wert des Diebesguts. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

In einer Unterführung in der Cannstatter Straße in Esslingen wurde in den vergangenen Tagen ein Zigarettenautomat aufgebrochen und der Inhalt entwendet.











In der Cannstatter Straße in Esslingen ist in den vergangenen Tagen ein Zigarettenautomat im Bereich einer Unterführung aufgebrochen worden. Laut Polizei entdeckte eine Fußgängerin den offenstehenden Automaten am Sonntagabend und verständigte gegen 17.30 Uhr die Polizei.

Laut einer Sprecherin der Polizei stellte sich vor Ort heraus, dass der Automat gewaltsam aufgebrochen und der gesamte Inhalt entwendet worden war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts sind aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.