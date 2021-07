1 Der Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zum Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in mehrere Büros eines Gebäudes in der Eberspächerstraße in Oberesslingen eingebrochen und hat ein Auto gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Esslingen - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Büroräumlichkeiten eines Gebäudes in der Eberspächerstraße in Oberesslingen eingebrochen. Laut Polizei entwendete er die Autoschlüssel eines auf dem Gelände geparkten Autos. Anschließend fuhr er mit dem Wagen davon.

Zwischen 17.00 Uhr und 07.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zum Gebäude und brach dort mit Gewalt mehrere Bürotüren auf. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711 3105788-10 zu melden.