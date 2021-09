1 Ein Unbekannter schlug für eine Schachtel Zigaretten eine Autoscheibe ein. Foto: pixabay.com/Gerd Altmann

Ein Autoknacker hat sich in den vergangenen Tagen in Esslingen an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Das Diebesgut ist kurios.

Esslingen - Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen in der Mittleren Beutau in Esslingen ein Auto aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter zwischen Montag, 12 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, die Scheibe auf der Beifahrerseite eines in einem Parkhaus abgestellten Autos ein. Aus dem Fahrzeuginneren stahl er eine Packung Zigaretten. Zum entstandenen Schaden machte die Polizei keine Angaben, er übersteigt den Wert des Diebesguts allerdings um ein Vielfaches.