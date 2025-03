Diebstahl in Esslingen: Unbekannte stehlen Fahrzeuge von Autohausgelände

Diebstahl in Esslingen

1 Die Polizei sucht nach den Diebstählen nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Maximilian Koch

Unbekannte haben in zwei Nächten am vergangenen Wochenende je ein Auto vom Gelände eines Autohauses in Esslingen gestohlen. Dazu brachen sie einen Schlüsseltresor auf. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte haben vom Gelände eines Autohauses in der Dornierstraße in Esslingen zwei Autos gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stahlen sie zudem die Schlüssel der Fahrzeuge.

Am Samstag wurde ein grauer BMW X3 mit dem Kennzeichen M-AD 4092 entwendet. In der Nacht zum Montag verschwand dann ein weißer Hyundai Santa Fe mit dem Kennzeichen ES-HY 300. Die Täter gelangten an die Fahrzeugschlüssel, indem sie einen Schlüsseltresor aufbrachen.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter gezielt vorgingen. Wie sie die Fahrzeuge vom Gelände brachten, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Autos machen können. Diese nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 33 0 entgegen.