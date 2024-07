Diebstahl in Esslingen: Polizei nimmt Fahrraddiebe fest

Diebstahl in Esslingen

1 Die Polizei nimmt die Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 23 Jahren fest. Foto: dpa/Daniel Vogl

Am frühen Freitagmorgen wird ein Fahrraddiebstahl in Esslingen gemeldet. In der Nähe des Tatorts trifft die Polizei auf eine Gruppe junger Männer, die dafür verantwortlich sein sollen. Offenbar haben die Tatverdächtigen weitere Fahrräder entwendet.











Vier junge Männer sind wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in der Nacht auf Freitag in Esslingen vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um zwei 17-Jährige, einen 21-Jährigen und einen 23-Jährigen aus den Landkreisen Esslingen, Ludwigsburg und Greiz in Thüringen.

Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei, weil ein Geschädigter, sein Fahrrad am frühen Freitagmorgen als gestohlen gemeldet hatte. Die Beamten hätten das Quartett noch in Tatortnähe angetroffen. Zudem sie bei einem Fahrzeug, das die Tatverdächtigen genutzt haben sollen, vier weitere hochwertige Fahrräder fest, die zuvor offenbar gestohlen worden waren.