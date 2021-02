Diebstahl in Esslingen: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag fünf Gartenhäuser und einen Holzschuppen in Esslingen aufgebrochen. Die Täter stahlen einen schwarzen Suzuki Vetara. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, neun Uhr, im Gewann Brühlwiesen in der Verlängerung des Pfostenackerwegs fünf Gartenhäuser und einen Holzschuppen aufgebrochen und durchsucht. Während aus den Gartenhäusern nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nichts gestohlen worden sein dürfte, ließen die Einbrecher den in dem Holzschuppen abgestellten Suzuki mitgehen, mit dem sie in Richtung Oberhof flüchteten. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Hinweise: Telefon 0711/3990-330.