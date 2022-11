1 Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt ins Innere der Gebäude. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

In zwei Wohnungen in Esslingen ist am Dienstagabend eingebrochen worden.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.15 Uhr Zutritt ins Innere einer Erdgeschosswohnung in der Straße Kleine Hülengasse im Esslinger Stadtteil Rüdern. Anschließend durchsuchte der Unbekannte die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Ein weiterer Einbrecher ist in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuffenstraße im Stadtteil Zollberg eingebrochen. Der Unbekannte war über ein geöffnetes Fenster in das Gebäude gelangt. Er entwendete laut Polizei Bargeld und Schmuck. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.