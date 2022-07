1 Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige auf freien Fuß gesetzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 26-Jähriger soll Alkohol und Lebensmittel aus einem Geschäft in Esslingen gestohlen haben. Als der Ladendetektiv ihn zur Rede stellte, versuchte der Dieb ihm ins Gesicht zu schlagen.















Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 26-Jährigen, der am Samstagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Kanalstraße in Esslingen Alkohol und Lebensmittel gestohlen hat. Nach Angaben der Polizei nahm der Tatverdächtige gegen 17.30 Uhr Waren aus der Auslage und passierte im Anschluss den Kassenbereich ohne zu bezahlen.

Ladendetektiv setzt Pfefferspray ein

Ein Ladendetektiv hatte den 26-Jährigen dabei beobachtet und folgte ihm zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle. Als er den Tatverdächtigen ansprach, versuchte dieser ihm ins Gesicht zu schlagen und rannte davon. Auf der Flucht warf er das Diebesgut weg, konnte aber schließlich vom Ladendetektiv eingeholt und festgehalten werden. Da sich der Tatverdächtige zur Wehr setzte, wurde vom Detektiv Pfefferspray eingesetzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige auf freien Fuß gesetzt.