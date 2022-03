Diebstahl in Esslingen

1 Der Täter soll ein Taschenmesser griffbereit mit sich geführt haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 37-Jähriger soll am Freitagabend in einem Elektronik-Geschäft in Esslingen Kopfhörer gestohlen haben. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Ladendetektiv.















Esslingen - Wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen gegen einen polizeibekannten 37-jährigen Mann. Er wurde laut Polizeiangaben am Freitagabend gegen 18 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Elektronik-Geschäft in der Berliner Straße Kopfhörer im Wert von etwa 80 Euro aus der Verpackung genommen haben soll und das Geschäft verließ.

Vom Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen, weigerte er sich zunächst mit in dessen Büro zu kommen. Nachdem die Polizei verständigt wurde, soll es zur Rangelei zwischen dem Detektiv und dem 37-Jährigen gekommen sein. Dabei habe der Beschuldigte auf den 59-jährigen Sicherheitsmitarbeiter eingeschlagen und ihn leicht verletzt. Es gelang dem Ladendetektiv dennoch, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde zudem festgestellt, dass der 37-Jährige ein Taschenmesser griffbereit mit sich führte. Der Täter befindet sich mittlerweile in Haft.