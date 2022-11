Gewalttat in Stuttgarter Hotel Hotelier will sich zu Mordvorwürfen zunächst nicht äußern

Am ersten Tag des Verfahrens um einen mutmaßlichen Mord in Stuttgart, will sich der Angeklagte zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Der Hotelbetreiber soll einen Gast bestohlen, getötet und dessen Leiche in einem Wald bei Esslingen entsorgt haben.