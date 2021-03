Einbruch in Büro

Diebstahl in Esslingen

1 Laut Polizei hat ein Unbekannter Tassen, Lebensmittel und eine PC-Tastatur aus einem Büro geklaut. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

Ein Unbekannter hat sich am Wochenende Zutritt zu einem Büro in Esslingen verschafft. Unter anderem hat er laut Polizei Tassen und Lebensmittel geklaut.

Esslingen - In ein Büro einer Recyclinganlage in der Hohenheimer Straße in Esslingen ist laut Polizei ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen.

Zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, 08.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte die Räume.

Laut Polizei hat der Dieb ein paar Tassen, Lebensmittel und eine PC-Tastatur gestohlen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.