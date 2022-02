1 Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Foto: dpa/Andreas Gebert

Esslingen - Ein noch unbekannter Täter ist am Mittwoch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pliensauvorstadt in Esslingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Einbrecher in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr über die die Balkontür Zutritt in die Wohnung und suchte anschließend im Inneren nach möglicher Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Beim Verlassen des Hauses sollte darauf geachtet werden, dass die Haustüre abgeschlossen ist sowie Fenster, Balkon-, Terrassentüren geschlossen sind. Bei verdächtigen Beobachten sofort die Polizei informieren.