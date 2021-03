Diebstahl in Esslingen

1 Der Einbrecher verschaffte sich über die Türe Zutritt in das Gartenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein noch unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gartenhaus in Esslingen eingebrochen und hat einen geringen Geldbetrag entwendet.

Esslingen - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in ein Gartenhaus am Pfostenackerweg eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und zwölf Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über die Türe Zutritt und durchsuchte das Gartenhaus, teilt die Polizei mit. Laut jetzigem Stand der polizeilichen Ermittlungen, wurde ein geringer Geldbetrag entwendet. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.