1 Der Täter stahl knapp über hundert Euro (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Freitagnachmittag wurde beim Ausladen von Reifen die Brieftasche eines 43-jährigen Mannes gestohlen. Die Polizei sucht noch immer nach dem Täter.















Am späten Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr hat ein 43-jähriger Mann in der Fritz-Müller-Straße Reifen aus seinem Minibus entladen. In einem kurzen Moment, in dem der 43-Jährige nach Angaben der Polizei nicht aufpasste, näherte sich eine unbekannte männliche Person dem Minibus und stahl aus einer abgestellten Tasche das Portemonnaie des Mannes.



Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, versuchte der 43-Jährige auf den Unbekannten zuzugehen. Doch dieser stieg auf der Beifahrerseite eines wartenden grauen Peugeot mit französischer Zulassung ein und flüchtete in Richtung Sirnauer Brücke.



Eine sofort eingeleitete Fahndung hatte keinen Erfolg. Die gestohlene Geldbörse konnte kurze Zeit später im näheren Umfeld gefunden werden, auch wenn knapp über hundert Euro entwendet wurde. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, schmales Gesicht und trug eine auffallende bunte Mütze. Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen.