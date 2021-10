1 Der Täter entkam unerkannt (Symbolbild). Foto: dpa/Kai Remmers

Am Wochenende ist in Esslingen ein Mercedes aufgebrochen worden. Der Täter konnte keine Wertgegenstände finden, hat aber das Lenkrad gestohlen.















Link kopiert

Esslingen - In der Wiflingshauser Straße ist im Laufe des Wochenendes ein Mercedes aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hat der Täter in der Zeit zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr, schlug der Täter eine Seitenscheibe des in einer Hofeinfahrt abgestellten Mercedes ein und verschaffte sich so Zugang zum Inneren des Wagens. Dort suchte er vergeblich nach Wertgegenständen, baute das Lenkrad aus und entkam mit seiner Beute anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt.