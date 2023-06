Polizeieinsätze im Kreis Esslingen Mehrere Fahrradunfälle am Feiertag

An Fronleichnam sind im Kreis Esslingen drei Fahrradfahrerinnen in folge mehrerer Unfälle verunglückt. Die Frauen wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.