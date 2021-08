1 In einem der Gebäude flexten die Täter einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. (Symbolbild) Foto: dpa//Silas Stein

Noch unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zutritt zu vier Firmengebäuden in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) verschafft. Sie richteten dort Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an.

Dettingen unter Teck - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in vier Firmengebäude im Dettinger Industriegebiet eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher über gewaltsam geöffnete Fenster beziehungsweise Türen in jeweils eine Firma in der Robert-Bosch- und Kirchheimer Straße sowie zwei Gebäude in der Kelterstraße. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räume und Schränke nach Wertsachen.

In einem der Gebäude flexten die Täter einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der entstandenen Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Beamten des Polizeireviers Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen.