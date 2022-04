1 Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der Unbekannte in die Firma in Dettingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein noch unbekannter Täter ist in der Nacht zum Donnerstag in eine Firma in Dettingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Er entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe.















Bargeld in bislang unbekannter Höhe hat ein Täter bei einem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag in Dettingen erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, gelangte der Unbekannte in der Zeit von 19.20 Uhr abends bis 6.15 Uhr morgens über ein aufgehebeltes Fenster in eine Firma in der Dieselstraße.

5.000 Euro Schaden bei Einbruch in Dettinger Firma

Im Inneren durchsuchte der Täter die Büroräumlichkeiten und öffnete gewaltsam mehrere Kassen sowie ein Schranktresor. Dabei richtete er einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an, schätzt die Polizei. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen.