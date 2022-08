Diebstahl in Dettingen/Teck

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Reisebus aus einer Fahrzeughalle in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.















Am Samstag ist gegen 2 Uhr aus einer Fahrzeughalle in der Kelterstraße ein hochwertiger Reisebus gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter brachen der Polizei zufolge das Schloss zur Fahrzeughalle auf und entwendeten anschließend einen Reisebus der Marke Evobus Setra mit dem amtlichen Kennzeichen ES-KE 111. Der Bus hat eine weiße Grundfarbe mit auffallenden Sternen an der Seite sowie getönten Scheiben. Der Zeitwert des Busses beträgt rund 150.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07021/5010.