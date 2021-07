Diebstahl in Bempflingen

1 Die Polizei Neckartenzlingen hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden auf einem Firmengelände in Bempflingen (Kreis Esslingen) mehrere Autoreifen abmontiert und gestohlen.

Bempflingen - Von dem Firmengelände eines Unternehmens in der Austraße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Autoreifen gestohlen worden. Laut Polizeibericht handelt es sich um mehrere Täter, die jeweils zwei Reifen von zwei auf dem Firmengelände geparkten VW-Transportern abmontiert und entwendet haben. Auch die Ersatzräder, die am Unterboden der Transporter angebracht waren, ließen die Täter mitgehen. Die Polizei Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.