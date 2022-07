1 Am Sonntag wurde in Aichwald ein weißes Bike gestohlen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein weißes Motocross-Bike der Marke Husqvarna ist am Sonntagnachmittag von einem Vereinsgelände in Aichwald gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.















Eine Motocross-Maschine ist am Sonntag in der Zeit zwischen 15.10 Uhr und 16.50 Uhr von einem Vereinsgelände in der Straße In den Horben in Aichwald gestohlen worden. Nach den Angaben der Polizei handelt es sich um ein weißes Bike der Marke Husqvarna, Modell TC 65 - 2020 mit schwarzen Schriftzügen und einem blauen Sitz. Die Maschine ist nicht für den Straßenverkehr zugelassene. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3990- 330.