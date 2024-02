Diebstahl im Kreis Esslingen: Unbekannter bricht Container auf Baustelle auf – Zeugen gesucht

1 Wie sich der Unbekannte Zugang zu den Werkzeugen in den Containern verschaffte, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Christian Schwier/adobe stock

Ein Unbekannter bricht in Reichenbach mehrere Container auf einer Baustelle auf und entwendet hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Reichenbach (Kreis Esslingen) mehrere Container auf einer Baustelle in der Karlstraße aufgebrochen.

Wie die Polizei berichtet, beschädigte der Unbekannte zwischen 18 Uhr und sieben Uhr die an den Baucontainern angebrachten Vorhängeschlösser und entwendete anschließend hochwertiges Werkzeug samt Zubehör. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei Reichenbach ermittelt und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 071 53/955 10 um Hinweise.