Diebstahl im großen Stil in Kirchheim: Parfum im Wert von 3000 Euro gestohlen – Verdächtiger in Haft

Weil er Parfum-Flakons in Kirchheim (Kreis Esslingen) im Wert von 3000 Euro an der Kasse vorbei schleuste, wird gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Sein Komplize konnte fliehen.











Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 21-Jährigen. Er soll mit einem noch unbekannten Komplizen in Kirchheim Parfums im Wert von annähernd 3000 Euro gestohlen haben, heißt es am Dienstag in einer Pressemitteilung. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Den Ermittlungen zufolge nahmen der 21-Jährige und sein Begleiter am Freitag gegen 17.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Markstraße über ein Dutzend Flakons aus der Auslage und gingen damit an der Kasse vorbei. Eine Kassiererin folgte den Dieben, konnte sie aber nicht stoppen. Die alarmierten Beamten nahmen den polizeibekannten 21-Jährigen später beim Bahnhof vorläufig fest. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Das mutmaßliche Diebesgut wurde in einer Unterführung sichergestellt.