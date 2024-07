Diebstahl bei Imker in Wernau: Zwei Königinnen entführt

1 Der Imker Gerhard Bredschneider will sich sein Hobby durch den zweifachen Diebstahl nicht madig machen lassen. Foto: /Philipp Braitinger

Ein unbekannter Dieb hat in Wernau wiederholt die Bienenvölker eines Imkers heimgesucht. Der kuriose Insektendiebstahl beschäftigt nun die Polizei.











Der Schock sitzt immer noch tief: Gleich zweimal wurde dem Wernauer Hobby-Imker Gerhard Bredschneider zwischen dem 2. und dem 4. Juli eine Bienenkönigin gestohlen. „Es ist eine Straftat“, macht der Bienenzüchter klar, der seine kleine Imkerei seit 16 Jahren betreibt. Derzeit hat er zehn bis zwölf Völker. Durchschnittlich erzeuge er rund zwanzig Kilogramm Honig pro Jahr. Sein Bienenstand befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs am Wernauer Freitagshof, unmittelbar am Weg in Richtung Golfplatz.