Leinfelden-Echterdingen - Unbekannte Täter haben am Wochenende eine Rüttelplatte im Wert von knapp 10.000 Euro von einem Baustellenareal in Leinfelden gestohlen. Laut Polizei begaben sich die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, neun Uhr, auf das Gelände in der Max-Lang-Straße und luden dort die über 430 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Marke BOMAG auf ein größeres Fahrzeug.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/90377-0 um Hinweise, insbesondere zum Verbleib der Baumaschine.