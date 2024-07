Diebstahl am Flughafen Stuttgart: 29-Jähriger kurz nach Entlassung aus Haft wieder festgenommen

Diebstahl am Flughafen Stuttgart

1 Der 29-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: imago/Pressedienst Nord/Björn Hake

Etwa zwei Wochen nach seiner Entlassung aus der Haft begeht ein 29-Jähriger mutmaßlich wieder eine Straftat und wird festgenommen. Er soll Geldbeutel und Taschen aus Taxis am Flughafen Stuttgart gestohlen haben.











Ein 29-Jähriger ist vor rund zwei Wochen aus der Haft entlassen worden – am Mittwochmorgen wurde er laut Polizei am Stuttgarter Flughafen (Kreis Esslingen) wegen Diebstahls wieder festgenommen. Er befinde sich nun in Untersuchungshaft.

Wie die Beamten mitteilen, soll der 29-Jährige, der zuvor bereits wegen Diebstahls eine Haftstrafe verbüßen musste, gegen 7.15 Uhr aus mindestens zwei auf der Taxispur wartenden Fahrzeugen Geldbeutel und Taschen entwendet haben. Über unverschlossene Autotüren beziehungsweise geöffnete Fenster sei er an die Gegenstände gelangt.

Zeugen beobachten 29-Jährigen – und informieren Taxifahrer

Zeugen, die den Mann beobachtet hatten, informierten laut Polizei die umstehenden Taxifahrer. Diese riefen mehrere Polizeibeamte hinzu, die in diesem Bereich Verkehrskontrollen durchführten.

Polizeibeamte nahmen den 29-Jährigen wenig später vorläufig fest. Auf dem Fluchtweg des Mannes fanden die Beamten eine entwendete Tasche sowie einen gestohlenen Geldbeutel. Das von ihm mitgeführte Bargeld wurde sichergestellt.