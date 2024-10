Diebstahl am Bahnhof Esslingen: Getränkedosen aus Automaten entwendet

Diebstahl am Bahnhof Esslingen

1 Der Mann soll mehrere Getränke aus einem Automaten entwendet haben. (Symbolfoto) Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Die Bundespolizei hat am Mittwoch in Esslingen eine 27-Jährigen festgenommen, der zuvor von einer Zeugin beobachtet wurde, wie er Getränkedosen aus einem Verkaufsautomaten stahl.











In Esslingen hat am Mittwoch ein 27-Jähriger offenbar mehrere Getränkedosen aus einem Automaten gestohlen. Die Bundespolizei nahm in noch vor Ort fest, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Demnach beobachtete eine Frau den 27-Jährigen gegen 14. 15 Uhr dabei, wie er zwei Getränkedosen aus einem Automaten entwendete, ohne dafür bezahlt zu haben. Sie alarmierte die Polizei. Die zuständige Bundespolizei konnte den Mann antreffen, während dieser dabei war, eine dritte Dose zu stehlen. Entsprechend wurden seine Personalien aufgenommen, die Polizei ermittelt.