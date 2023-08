Diebstähle in Oberlenningen

1 Die Polizei sucht Zeugen zu Autoaufbrüchen Foto: Imago/Bihlmayerfotografie/Imago

Bei mehreren Autoaufbrüchen haben Unbekannte in Oberlenningen Bargeld und Wertgegenstände erbeutet.















Link kopiert

Bereits in der Nacht zum Freitag ist es im Bereich Oberlenningen zu mehreren Autoaufbrüchen gekommen. Dabei haben Unbekannte nach Angaben der Polizei vom Wochenende mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Täter verschafften sich demnach im Zeitraum von Donnerstagabend gegen 18 Uhr bis Freitagmorgen um 7 Uhr zu Zugang zu den teils unverschlossenen Fahrzeugen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Unbekannten Wertgegenstände aus den Fahrzeugen an sich. Der Tatortbereich erstreckt sich von der Kugelgasse bis zur Straße In den Sandäckern. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zu den Autoaufbrüchen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0 70 21 / 50 10.