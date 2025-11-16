Diebe klauen Elektroschrott: In Esslinger Recyclinghof eingebrochen

Auf der Suche nach Multimedia-Geräten in einem Elektroschrott-Container sind Einbrecher in den Recyclinghof in der Hohenheimer Straße eingedrungen.
Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Samstagnachmittag zu einem raschen Fahndungserfolg beigetragen. Gegen 14 Uhr meldete er zwei männliche Personen, die auffällig um den Recyclinghof in der Hohenheimer Straße in Esslingen herumschlichen. Noch während des Anrufs bei der Polizei begaben sich die beiden auf das Gelände. Eine Überprüfung durch die Polizei führte zur Ergreifung zweier 22 und 37 Jahre alten Männer, die offenbar den Zaun überwunden hatten und sich aus einem Elektroschrott-Container Multimedia-Geräte einsteckten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Täter auf freien Fuß gesetzt.