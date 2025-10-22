Diebe in Esslingen: Tresor mit gestohlenem Fahrzeug geklaut

1 Die Polizei musste zu zwei Diebstählen in Esslingen-Sulzgries ausrücken. Nun steht fest: Beide Straftaten hängen zusammen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Unbekannte Täter dringen Anfang Oktober in einen Getränkemarkt und ein Seniorenzentrum in Sulzgries ein. Nun steht fest: Beide Straftaten hängen zusammen.











Vermutungen, Gerüchte und Hörensagen gab es reichlich. Nun steht fest, dass zwischen zwei Verbrechen in Esslingen Anfang Oktober ein Zusammenhang besteht. Die Einbrüche in einen Getränkehandel und in ein Seniorenzentrum im Stadtteil Sulzgries wurden in Tateinheit begangen.

Die noch unbekannten Täter waren in der Nacht zum Dienstag, 7. Oktober, in der Zeit zwischen 21.30 und 7.15 Uhr in einen Getränkehandel im Stadtteil Sulzgries eingebrochen. Sie hatten zunächst versucht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Das misslang. Nach dem gescheiterten Versuch schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Laut Angaben des Inhabers wurde dabei ein Handhubwagen entwendet. Andere Wertgegenstände seien nicht gestohlen worden. Die Polizei bezifferte den Sachschaden zum damaligen Zeitpunkt auf etwa 2000 Euro. Unterstützt wurde die Polizei bei ihren Ermittlungen von Spezialisten der Kriminaltechnik.

Diebe dringen danach in ein Seniorenzentrum ein

Mit dem geklauten Fahrzeug, so bestätigt Tina Rempfer, Pressesprecherin des auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen, bewegten sich die Täter dann ein paar 100 Meter weiter zu einem Seniorenzentrum im Stadtteil Sulzgries. Dort gelangten die Diebe in der gleichen Nacht zum Dienstag, 7. Oktober, zwischen 20.45 und kurz vor acht Uhr am Mittwochmorgen wieder durch ein eingeschlagenes Fenster ins Gebäudeinnere. In dem Seniorenzentrum entwendeten sie einen Tresor. Der Safe wurde mit Hilfe des gestohlenen Handhubwagens abtransportiert.

Tresor und Handhubwagen konnten inzwischen nach Angaben von Tina Rempfer unweit des Tatortes aufgefunden werden. Ob der Safe geleert worden war oder nicht, darüber gab es seitens der Polizei keine Angaben.