Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Weil das Motorrad mit einer Wegfahrsperre gesichert war, gehen die Ermittler davon aus, dass beim Diebstahl ein Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt wurde. Sie hoffen auf Zeugenhinweise.











Die Polizei in Esslingen fahndet seit Mittwochmorgen nach einem etwa 10 000 Euro teuren Motorrad der Marke Yamaha. Wie ein Sprecher mitteilt, wurde die Maschine zwischen 16 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch in der Achalmstraße gestohlen.

Weil das Motorrad mit einer Wegfahrsperre gesichert war, gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger nutzten. Das gesuchte Motorrad ist blau-gelb-schwarz lackiert und trug das Kennzeichen ES-AK 70. Es ist vom Typ Yamaha 700 Tenere. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Vorgängen im betreffenden Zeitraum oder dem Motorrad machen können, werden gebeten sich unter Telefon 07 11 / 399 00 an die Polizei zu wenden.