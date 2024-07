Diebe im Kreis Esslingen aktiv: Mutmaßliche Wohnwagen-Diebesbande festgenommen

1 Die Polizei hat drei Personen festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei nimmt in Balingen drei Personen fest, die im Verdacht stehen, für mehrere Wohnwagen-Diebstähle verantwortlich zu sein. Die mutmaßliche Einbrecher-Bande war wohl auch im Kreis Esslingen aktiv.











Link kopiert

Die Polizei hat am späten Mittwochabend eine mutmaßliche Einbrecherbande in Balingen festgenommen. Der 47-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 43 und 55 Jahren stehen im Verdacht, für mehrere Wohnwagen-Diebstähle verantwortlich zu sein, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilte.

In den vergangenen Monaten wurden in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und dem Zollernalbkreis vermehrt Wohnwägen, meist hochwertige der Marke Fendt gestohlen. Im Kreis Esslingen wurde etwa Anfang Mai in Aichtal ein solcher Anhänger gestohlen. Die drei festgenommenen Personen stehen laut den Angaben der Polizei im Verdacht, seit Ende 2023 für mindestens elf solcher Diebstähle verantwortlich zu sein.

Auf frischer Tat festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen sei die Gruppe in den Fokus geraten. Die Beamten nahmen das Trio am Mittwochabend nach einem Diebstahl eines Wohnmobils in Dußlingen auf frischer Tat fest, so die Staatsanwaltschaft und die Polizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die drei Tatverdächtigen am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen, insbesondere zur Frage, ob das Trio noch für weitere Taten verantwortlich ist, dauern an.