1 Ein bislang unbekannter Mann ist gewaltsam in eine Gaststätte in Filderstadt eingedrungen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Zoonar

Der Täter kam in den frühen Morgenstunden. In Filderstadt-Bernhausen hebelte er das Fenster einer Gaststätte auf.











Er kam durch ein Fenster. Ein Einbrecher ist laut Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden des Donnerstags gewaltsam in eine Gaststätte in Filderstadt-Bernhausen eingedrungen. Gesucht hat er wohl Bargeld. Denn der Unbekannte durchwühlte kurz nach drei Uhr mehrere Behältnisse und hebelte Spielautomaten im Gebäudeinneren auf. Wie viel Geld das Diebesgutes wert ist, steht noch nicht abschließend fest.

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben zwar sofort eine Fahndung ein – der Täter konnte aber bislang noch nicht gefasst werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.