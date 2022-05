Die Zehntscheuer in Denkendorf

1 Unter anderem befindet sich noch diese Feuerwehrleiter aus dem Jahr 1924 in der Denkendorfer Zehntscheuer. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die fast 500 Jahre alte Denkendorfer Zehntscheuer steht unter Denkmalschutz. Sie diente zunächst dem Kloster, später privaten Eigentümern als Lagerfläche und ist eines der ältesten Wirtschaftsgebäude des Ensembles.















Nur selten noch öffnen sich die großen Scheunentore der denkmalgeschützten Denkendorfer Zehntscheuer. Wo vor 500 Jahren Heu, Stroh, Getreide und andere Feldfrüchte gelagert wurden, sind heute vor allem Utensilien für Festivitäten der Gemeinde untergebracht: Kühlwagen und -schränke, Biertischgarnituren, aber auch ein Notstromaggregat der Gemeinde bilden ein buntes Allerlei. Eine fahrbare, ausziehbare Feuerwehrleiter Baujahr 1924 steht ein wenig verloren in einer Ecke. So erinnert ein Teil der Zehntscheuer heute eher an einen vollgepackten Dachboden.