Rathaus in Esslingen stellt die Weichen neu

In seinem Wochenrückblick sieht Johannes M. Fischer eine weitere Rückkehr zur Normalität. Gleichzeitig entdeckt er einige überraschende Veränderungen.















Esslingen - Ob in Esslingen bald ein neuer Wind weht, lässt sich noch nicht sagen. Fakt aber ist, dass es bereits Vorboten gibt, die die neue Oberbürgermeister-Ära ankündigen. Noch ist der neue OB Matthias Klopfer nicht da, aber schon hat er in die Organisationsstruktur an einer entscheidender Stelle eingegriffen. Die Dezernentenriege arbeitet demnächst unter einem Dach, womit das Risiko, dass einer der Bürgermeister ein mehr oder weniger autonomes Leben führt, deutlich verringert wird. Vor allem dem Baudezernent, der inzwischen im Ruhestand ist, und seinen untergeordneten Abteilungen wurde zuweilen ein solch losgelöstes Dasein unterstellt. Die Folge: Es gab zwar einen Haufen Baustellen, aber die Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft schienen den technischen Planern weitgehend egal zu sein.