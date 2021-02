1 Der Alicensteg soll fallen. Wieder einmal. Oder besser: Immer noch? Foto: Ines Rudel

Claudia Bitzer hat zwar nicht sieben Brücken gezählt, die in der vergangenen Woche Eingang in die EZ gefunden haben. Aber immerhin vier allein in Esslingen. Ihr Schicksal im Rückspiegel.

Esslingen - Über sieben Brücken musst Du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen? Das wollen wir mal nicht hoffen. Wenngleich sich die Esslinger Querungen in den vergangenen Tagen gewissermaßen die Klinke zur EZ in die Hand gegeben haben. Am Montag gab es die frohe Botschaft, dass die historische Pliensaubrücke demnächst ihr neuzeitliches und nachhaltiges Radler-Geländer bekommt. Sicher wie im Kinderbettchen können die Pedaleure dann über die Bundesstraße und den Neckar strampeln. Am Mittwoch haben die EZ-Leser erfahren, dass sich Radler und Autos die neue Pulverwiesenbrücke teilen sollen. Immerhin geht es damit dort jetzt im Schritttempo weiter. Und in der Donnerstagsausgabe haben die Stadträte den Abriss des abgesperrten und bröselnden Alicenstegs beschlossen. Wieder einmal. Man darf gespannt sein, ob sie sich nach der Blamage um den Steg an der Frauenkirche nunmehr tatsächlich an die Demontage eines Bauwerks trauen, das die stark befahrene B 10 und die Neckarschifffahrt überspannt. Man erinnere sich: Die angeblich so marode und jahrelang abgesperrte Fußgängerbrücke über den Altstadtring hatte sich den Presslufthämmern dermaßen energisch widersetzt, dass sich ihr Todeskampf über Tage hinzog und den Verkehr lahmlegte. Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die an der Diagnose der angeblichen Todeskandidatin ohnehin gezweifelt hatten. Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon auf spannende Berichte über die letzten Zuckungen des Alicenstegs – so die Meuchelei denn sein muss. Aber das ist wieder ein anderes Thema.

Wenig Licht am Pandemie-Horizont

Wenige Kilometer flussabwärts geht es der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke jetzt ans Eingemachte. Immerhin wird sie abgerissen, um im Sommer 2023 ihre Auferstehung zu feiern. Seit gut eineinhalb Wochen ist sie aus dem Verkehr gezogen – was laut Mitteilung der Stadt derzeit noch keine großen Probleme macht. Nachzulesen ebenfalls in der EZ vom Donnerstag. Dass der Verkehr noch nicht zusammengebrochen ist, liegt allerdings am Homeoffice, geschlossenen Läden und Kurzarbeit in den Firmen und Betrieben.

Weitere Corona-Mutationen, verzweifelte Einzelhändler, Wirte und Eltern, ein aufgebrachter Esslinger OB und ein ebenso erboster Landrat, die sich über die Impfpolitik des Landes echauffieren – auch in den vergangenen Tagen gab es wenig Licht am Pandemie-Horizont. Müssen wir am Ende womöglich doch nicht nur über sieben Brücken gehen, sondern auch noch sieben dunkle Jahre überstehen? Bitte nicht!