1 Der Esslinger Postmichel im Weihnachtsgewand. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Angela Merkel und Wolfgang Drexler ziehen sich von der großen politischen Bühne zurück. Das Christkind hat den Farbfilm aber doch nicht vergessen. Trotz Absage des Weihnachtsmarkts gibt es ein paar adventliche Leuchttürme im Kreis Esslingen.















Esslingen - Man mag politisch von der scheidenden Kanzlerin halten, was immer man will. Der Bundeswehr ausgerechnet Nina Hagens DDR-Hymne „Du hast den Farbfilm vergessen“ beim Großen Zapfenstreich ins Notenblatt zu diktieren, ist unbestritten ein Abgang mit Augenzwinkern und Stil. Ob und wie viele Farbakzente Angela Merkel selbst in ihrer 16-jährigen Amtszeit – abgesehen von ihren Blazern – in die gesamtdeutsche Politik gebracht hat, ist an anderer Stelle dieser Zeitung nachzulesen.