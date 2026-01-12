1 Ein 38-Jähriger wurde 2025 zu einer langen Haftstrafe verurteilt, weil er seine 66-jährige Geliebte getötet hat. Foto: dpa

Der Prozess wegen des Unfalls in Esslingen-Weil, bei dem drei Menschen starben, wird mit Spannung erwartet. Bei anderen spektakulären Fällen fiel im vergangenen Jahr ein Urteil.











Link kopiert

In knapp einem Monat beginnt der Prozess wegen des Unfalls in Esslingen-Weil mit drei Toten. Vor dem Esslinger Amtsgericht muss sich ein 55-jähriger Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung in drei tateinheitlichen Fällen sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der erste Verhandlungstag ist auf den 10. Februar terminiert. Bei dem Unfall im Jahr 2024 kamen eine 39-jährige Mutter und ihre Söhne im Alter von drei und sechs Jahren ums Leben, als der Mann sie mit seinem Wagen auf dem Gehweg erfasste.