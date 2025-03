Die Tradition der Turmbläser in Kirchheim: „Das war schon was Besonderes, das durfte nicht jeder“

1 Über den Dächern von Kirchheim – die Brüder Znaimer sind seit den 1980ern bei den Turmbläsern. Foto: /Karin Ait Atmane

Bei Wind und Wetter steigen jeden Samstagmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) ehrenamtliche Posaunisten und Trompeter auf den Rathausturm, um einen Choral zu spielen. Die Turmbläser-Tradition gibt es seit mehr als 500 Jahren, die Musiker sind oft viele Jahre dabei. Was sie bewegt, berichten vier Mitglieder.











Link kopiert

In früheren Jahrhunderten drohte Gefahr, wenn der Turmbläser sein Signal ertönen ließ. Heute bleiben die Leute stehen und klatschen Beifall. So ist das zumindest in Kirchheim, wo jeden Samstag ein Choral vom Rathausturm ertönt – einmal in jeder Himmelsrichtung. Diese Tradition ist in der Teckstadt nachweislich schon mehr als 500 Jahre alt und noch immer sehr lebendig.

Treffpunkt ist pünktlich um Viertel nach elf vor dem Kirchheimer Rathaus. An diesem Tag sind es Matthias Pantel und Tina Bidlingmaier mit ihren Trompeten und die Brüder Michael und Bernhard Znaimer mit ihren Posaunen, die die rund 120 Treppenstufen zum Rathausturm hochsteigen werden. Den Schlüssel fürs Rathaus hat Pantel in der Tasche. „Das ist hier in Kirchheim sehr unkompliziert und auch ein Vertrauensbeweis“, sagt er. Der 31-Jährige ist seit Januar Leiter der Turmbläser, die zur Stadtkapelle Kirchheim gehören. Vor ihm hatte Heribert Diemer 40 Jahre lang die Leitung und hat in dieser Zeit so gut wie keinen Termin verpasst.

Turmbläser zu sein, ist etwas Besonderes

120 Treppenstufen laufen die Bläser auf den Rathausturm hinauf. (Archivfoto) Foto: Horst Rudel

Auf dem Weg nach oben bekommt man noch mehr Respekt vor dieser Leistung: Die Holzstiegen zwischen den Fachwerkmauern des Rathausturms sind schmal und steil, für einen 86-Jährigen wahrlich ein Kunststück. Auch die Jüngeren müssen durchschnaufen, als sie oben im Turmzimmer ankommen. Die Brüder Znaimer haben den Turm ebenfalls schon ziemlich oft erklommen, sie gehören seit den frühen 1980er-Jahren zum Turmbläserteam. Dafür ausgewählt zu werden, „war schon was Besonderes, das durfte nicht jeder“, stellen sie fest. Das galt auch vor 15 Jahren noch, als Matthias Pantel als Nachwuchsbläser dazukam und sich immer freute, wenn er mit hochsteigen durfte.

Unsere Empfehlung für Sie 500 Jahre Turmblasen in Kirchheim unter Teck Wo Choräle in luftiger Höhe erklingen Die Turmbläser in Kirchheim unter Teck führen eine jahrhundertealte Tradition fort. Das runde Jubiläum wird ab März mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Das ist geplant.

Gespielt wird seit jeher im Quartett, immer der fürs jeweilige Wochenende festgelegte Choral. Die Bläser haben die Noten dafür in kleine Hefte kopiert; die Originalnoten für jede Stimme liegen im Turmzimmer in einem Schränkchen – sorgfältig von Hand in die Linien gemalt, von wem und wann auch immer. Nach kurzem Einblasen geht es raus auf den Balkon des Rathausturmes, zu Füßen eine Dachlandschaft in verschiedenen Rot- und Grautönen. Unten in der Fußgängerzone ist lebhafter Betrieb.

Früher spielten die Turmbläser sonntags

Bis Mitte der 1980er-Jahre wurde nicht samstags, sondern sonntags in der Frühe vom Turm geblasen. Das hatte auch seine Reize, finden die Brüder Znaimer: „Da war’s richtig ruhig, da hat die Luft geknistert.“ Anschließend sei es oft noch zum Frühschoppen in eine Weinstube gegangen. Aber am Samstag erreiche man einfach viel mehr Menschen – und hinterher könne man noch auf dem Markt einkaufen, das wissen Matthias Pantel und Tina Bidlingmaier zu schätzen.

Die Fernsicht ist an diesem diesigen Tag nicht überragend: Der Fernsehturm, meistens im Westen zu sehen, bleibt im Dunst verschwunden. Die Silhouetten von Teck und Neuffen im Süden sind dagegen zwar verschwommen, aber unverkennbar. Im Norden fällt der Blick aufs neue Verwaltungsgebäude der Stadt, dessen Baufortschritt sich von Woche zu Woche verfolgen lässt.

Die Turmbläser haben ihre Fans

Jetzt ist es halb zwölf, die zwei Schläge der Turmglocke geben den Einsatz. Das Quartett stimmt den heutigen Choral an – „Mir nach, spricht Christus“ – der offenbar unten gut zu hören ist. Ein Akkordeonspieler in der Fußgängerzone setzt aus und macht Pause, am Würstchenstand wandern die Blicke nach oben. Einige Passanten, grad noch eilig unterwegs, bleiben stehen. Auch Applaus bekommt das Quartett, das in jeder Himmelsrichtung einmal den Choral spielt. „Wir haben auch Fans“, sagt Matthias Pantel, so kämen zwei Frauen jeden Samstag, um zuzuhören.

Gut 15 Bläserinnen und Bläser, zwischen 17 und 64 Jahren alt, wechseln sich derzeit beim Turmblasen ab. Einfach, weil sie die Tradition fortführen wollen, wie Michael Znaimer sagt. Es sind aber auch einige dabei, die aus Zeitgründen nicht mehr in der Stadtkapelle aktiv sind, mit dieser halben Stunde am Samstag aber den Kontakt halten.

Zum wöchentlichen Auftritt am Samstag kommen zwei Termine an Weihnachten und zum Jahreswechsel hinzu, an denen „auch mal was Moderneres“ ertönt, wie Pantel sagt. Insgesamt sei das Turmblasen „schon relativ entspannt“, findet er. Halbwegs wetterfest sollte man aber schon sein, denn ob Nieselregen, Wind, Hitze oder Kälte: gespielt wird. Nur „wenn es richtig schüttet, müssen wir absagen“, meint der Leiter, kann sich aber nicht erinnern, dass das je vorkam.

In Süddeutschland noch verbreitet

Tradition aus dem Mittelalter

Der älteste Hinweis auf Turmbläser in Kirchheim stammt aus dem Jahr 1524. In einer Rechnung ist vermerkt, dass der Bläser seinen Jahreslohn bekommen habe. Im Mittelalter hatten Turmbläser die Aufgabe, bei Gefahren wie nahenden Feindestruppen und Banden oder auch Bränden zu alarmieren. Außerdem gab es den Brauch des „Abblasens“, zunächst mit einem Signal, später mit einem Choral jede Stunde.

Mehr Bewusstsein schaffen

Im süddeutschen Raum gibt es noch eine ganze Reihe von Turmbläsergruppen, so auch in Esslingen, wo ein größeres Ensemble sonntags in der Frühe vom Südturm der Stadtkirche bläst. Allerdings sei vielen Leuten nicht bewusst, dass es diese Tradition noch gibt, weiß Matthias Pantel. Beim Jubiläum der Kirchheimer Turmbläser im vergangenen Jahr, bei dem ein Dutzend Gruppen zu Gast war, konnte man neue Kontakte knüpfen und sich bekannter machen.