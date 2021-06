1 Mit der selbst gebauten Bücherei erinnern Liz und Ralph Weiser mit ihrer Tochter Vivian an den Foto: Ines Rudel

Mit einer Tauschbücherei halten Liz und Ralph Weiser die Erinnerung an ihren verstorbenen Sohn Henry wach – und sie machen Tochter Vivian eine Freude. So beleben sie die Nachbarschaft in Neuhausen.

Neuhausen - Aus den alten Kellerfenstern des Hauses in der Teckstraße 4 in Neuhausen hat Ralph Weiser eine kleine Bibliothek gezimmert. Das Bücherhäuschen steht auf einem Pfeiler vor dem Haus der deutsch-amerikanischen Familie. Passanten und Nachbarn sind eingeladen, sich ein Buch herauszunehmen. Dafür sollten sie eines aus dem eigenen Schrank mitbringen. Rote Türknäufe heben sich von dem weißen Anstrich ab. „Vivian and Henry’s Little Free Library“ ist auf dem Schild zu lesen. „Das haben wir unseren geliebten Kindern gewidmet“, sagt die Amerikanerin Liz Weiser.