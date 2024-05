Die Tafel war erst am 19. April enthüllt worden: Unbekannte zerstören Wendlinger Gedenkstätte für ermordete NS-Opfer

1 Unbekannte haben diese Gedenktafel geklaut. Foto: / Dannath

Unbekannte haben in Wendligen eine Gedenktafel für die im Jahr 1944 ermordeten Zwangsarbeiter Trofin Balaban und Wladymir Lirka entwendet. Das teilte Bürgermeister Steffen Weigel am Sonntag mit. Die Gedenkstätte war erst am 19. April enthüllt worden. „Wir verurteilen diese menschenverachtende Tat zutiefst und sind entsetzt darüber, dass Menschen jeden Respekt vor dem Schicksal anderer Menschen verloren haben und völlig enthemmt und gewalttätig verhindern wollen, dass wir uns aktiv an das Schicksal dieser Menschen erinnern“, schreibt Weigel. Er kündigte an, dass die Stadt die Tafel umgehend ersetzen und den Vorfall anzeigen werde. „Wir werden nicht aufhören, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wach zu halten und daran zu erinnern, dass ,nie wieder’ genau jetzt ist“, betonte der Bürgermeister.