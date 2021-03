1 Die Schelztoranlagen punkten mit Bellis und Stiefmütterchen. Foto: Roberto Bulgrin

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn haben in Esslingen die Arbeiten in den Parks und Grünanlagen begonnen. Am Schelztor und in der Ritterstraße blüht es sogar schon.

Esslingen - Bellis, Stiefmütterchen und Hornveilchen läuten in Esslingen den Frühling ein. Bereits am Wochenende haben die Frühjahrsblüher die Passantinnen und Passanten in der Ritterstraße und am Schelztor mit ihrem bunten Flor begrüßt. Aber es sind nicht nur Blumenbeete, die im Auftrag des städtischen Grünflächenamts herausgeputzt werden, auch in den Esslinger Parks und Grünanlagen gibt es viel zu tun.