1 Landtagskandidat Nicolas Fink und seine Ersatzbewerberin Ann-Christin Kreyer freuen sich mit Sitzungsleiterin Barbara Fröhlich und dem baden-württembergischen SPD-Generalsekretär Sascha Binder (von links) über ein starkes Signal. Foto: Roberto Bulgrin

Nicolas Fink, vormals Bürgermeister von Aichwald, amtierender Landtagsabgeordneter und SPD-Fraktionsvorsitzender im Esslinger Gemeinderat soll das Landtagsmandat verteidigen.

Esslingen - Wenn Baden-Württemberg am 14. März 2021 seinen Landtag wählt, geht die SPD im Wahlkreis Esslingen mit Nicolas Fink ins Rennen. Der einstige Aichwalder Bürgermeister, amtierende Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende im Esslinger Gemeinderat soll das Mandat in einer Zeit verteidigen, in der die Bäume für die Sozialdemokraten landesweit nicht in den Himmel wachsen. Umso mehr setzt die SPD auf Finks Popularität – und auf starken Rückenwind aus den eigenen Reihen. Dass er in einer Delegiertenversammlung im Traumpalast nun mit 95 Prozent der Stimmen nominiert wurde, ist ein deutliches Signal. Und mit der 26-jährigen Ann-Christin Kreyer aus Ostfildern hat er eine Ersatzbewerberin, die beweisen möchte, dass ihre Partei auch für junge Leute attraktiv sein kann. Wobei die bewährten Kräfte nicht vergessen werden: Für den langjährigen SPD-Abgeordneten Wolfgang Drexler, dessen engagiertes Wirken mit einer Diashow gewürdigt wurde, gab’s viel Beifall.