In Freudental aufgewachsen, in Berlin groß rausgekommen: Die Schauspielerin Friederike Kempter ist bekannt aus dem „Tatort“ oder „Ladykracher“. Ein Treffen mit Erinnerungen an Partys auf Gartenstückchen, die Pflichtlektüre im Besigheimer Gymnasium und ihr Gefühl von Heimat.