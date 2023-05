Unfall in Leinfelden Pedelec-Fahrerin durch Unfall verletzt

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat am Montagnachmittag eine Autofahrerin einer E-Bike-Fahrerin die Vorfahrt genommen und sie offenbar auch mit dem Auto berührt. Die Pedelecfahrerin geriet dann in den Gegenverkehr und fuhr frontal gegen einen Lastwagen.