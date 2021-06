Die „Polizeiruf 110“-Fledderei Kommissarin Bessie kann alles, auch Physik

Die Handlung in zwei Sätzen Von Hubert Tribusser (Christoph von Friedl) ist nurmehr das künstliche Schultergelenk aus Titan übrig; seine Leiche ging im Brennofen seines Sägewerks in Flammen auf. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln in Kärnten , haken brav und geduldig alle Verdächtigen ab und finden pünktlich nach 90 Minuten heraus: Die Forstbesitzerin Maria Granitzer (Ulli Maier) erschlug Tribusser , um ihre Tochter Valli (Verena Altenberger) zu schützen. , 20.06.2021 - 21:45 Uhr