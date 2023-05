Die Outbreakband spielt in Ostfildern

1 Die Outbreakband tourt in Deutschland, Europa und Südamerika. Foto: Sergej Falk

Mit christlichen Rock- und Popsongs gastiert die Outbreakband am Sonntag, 21. Mai, ab 17 Uhr auf dem Trendsportfeld im Scharnhauser Park. Die Musiker fordern mehr moderne Musik in Gottesdiensten.















Christliche Rock- und Popmusik macht die Outbreakband. „Wir wollen mit unserer Musik nicht nur geistliche Impulse geben“, sagt der Schlagzeuger Markus Dinger. Er und seine Bandkollegen wünschen sich, „dass mehr moderne Musik in den Gottesdiensten gespielt wird.“ So könne man junge Leute für die Kirche begeistern. Am Sonntag, 21. Mai, spielt die Band auf dem Trendsportfeld im Scharnhauser Park. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.