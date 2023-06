1 Wie können kleine Anbieter, zum Beispiel in der Altenpflege, in Zeiten steigender Kosten und zunehmender Professionalisierung überleben? Foto: imago/Westend61

Von Eltern organisierte Kitas, kleine Pflegedienste, Vereine, die Geflüchteten helfen – kleine Träger sozialer Arbeit geraten immer stärker unter Druck. Was dagegen helfen würde, sagt Uta-Micaela Dürig, die neue Vorständin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg.















Von Eltern organisierte Kitas, kleine private Pflegedienst, Vereine, in denen Ehrenamtliche Geflüchteten helfen – kleine Träger sozialer Arbeit geraten durch steigende Kosten und höhere Anforderungen an ihre Arbeit unter Druck, sagt Uta-Micaela Dürig, Vorständin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. Viele fahren die Angebote zurück – oder müssen ganz aufhören. Was würde ihnen helfen?