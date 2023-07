1 Zart, luftig, leicht: Karl Harm hat die Pliensaubrücke 1931 in seinem Gemälde nach seinen Vorstellungen interpretiert. Foto: Michael Saile Fotografie

Die Pliensaubrücke und das Neckarwehr in Esslingen haben viele Künstler inspiriert. Karl Harm hat diese Ansicht seiner Heimatstadt aus einem besonderen Blickwinkel heraus gemalt. Viele andere Aspekte der Neckarstadt hat er einfach weggelassen.















Er hat die Schrecken des Krieges miterlebt. Er musste seinen Lebenstraum begraben. Er hatte seine Berufswünsche den Zwängen seiner Zeit anzupassen. Das mögen Gründe für Karl Harm gewesen sein, die Wirklichkeit schönfärberisch zu verklären. In seiner Darstellung der Pliensaubrücke, des Pliensautores und des Neckarwehrs in Esslingen hat er vieles weggelassen, was eine Idylle hätte trüben können. Sein Kunstgebilde mit verspielten, zarten Farbtönen und der luftigen Leichtigkeit eines Sommermorgens ist im Esslinger Stadtmuseum im Gelben Haus am Hafenmarkt zu sehen.